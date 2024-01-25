Росіяни атакували на 8 напрямках, за добу на фронті було 58 боєзіткнень

Протягом минулої доби на фронті відбулося 58 бойових зіткнень, росіяни завдали 6 ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснили 121 обстріл з реактивних систем залпового вогню по українських військ та населених пунктах, також атакували Україну 14 "Шахедами", 11 з яких ППО знищила.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 25 січня у Facebook

Деталі: У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку захисники відбили 6 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

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На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки окупантів поблизу Тернів, східніше Діброви Донецької області та ще 5 атак в районах Макіївки, Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 7 атак росіян неподалік Васюківки, Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Протягом доби Сили оборони відбили 4 атаки росіян в районі Авдіївки та ще 8 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку українські оборонці продовжують стримувати окупантів біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 9 атак.

На Шахтарському напрямку захисники відбили 2 атаки росіян південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку окупантів в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму. За минулу добу росіяни здійснили 7 безуспішних штурмів позицій українських військ.

Водночас, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 району зосередження особового складу росіян.