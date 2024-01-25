Россияне атаковали на 8 направлениях, за сутки на фронте было 58 боестолкновений

За прошедшие сутки на фронте произошло 58 боевых столкновений, россияне нанесли 6 ракетных и 97 авиационных ударов, совершили 121 обстрел из реактивных систем залпового огня по украинским войскам и населенным пунктам, также атаковали Украину 14 "Шахедами", 11 из которых ПВО уничтожила.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 25 января в Facebook

Детали: В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении защитники отбили 6 атак врага у Синьковки Харьковской области.

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На Лиманском направлении украинские воины отбили 4 атаки оккупантов вблизи Тернов, восточнее Дибровы Донецкой области и еще 5 атак в районах Макеевки, Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 7 атак россиян неподалеку Васюковки, Богдановки, Ивановского и Клищеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. В течение суток Силы обороны отбили 4 атаки россиян в районе Авдеевки и еще 8 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

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На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать оккупантов у Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбили 9 атак.

На Шахтерском направлении защитники отбили 2 атаки россиян южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили атаку оккупантов в районе Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. За минувшие сутки россияне совершили 7 безуспешных штурмов позиций украинских войск.

В то же время, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 району сосредоточения личного состава россиян.