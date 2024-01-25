Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне атаковали на 8 направлениях, за сутки на фронте было 58 боестолкновений

Ирина БалачукЧетверг, 25 января 2024, 07:25
Россияне атаковали на 8 направлениях, за сутки на фронте было 58 боестолкновений
Украинские воины. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 58 боевых столкновений, россияне нанесли 6 ракетных и 97 авиационных ударов, совершили 121 обстрел из реактивных систем залпового огня по украинским войскам и населенным пунктам, также атаковали Украину 14 "Шахедами", 11 из которых ПВО уничтожила.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 25 января в Facebook

Детали: В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении защитники отбили 6 атак врага у Синьковки Харьковской области.

Реклама:

На Лиманском направлении украинские воины отбили 4 атаки оккупантов вблизи Тернов, восточнее Дибровы Донецкой области и еще 5 атак в районах Макеевки, Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 7 атак россиян неподалеку Васюковки, Богдановки, Ивановского и Клищеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. В течение суток Силы обороны отбили 4 атаки россиян в районе Авдеевки и еще 8 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

ВИДЕО ДНЯ

На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать оккупантов у Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбили 9 атак.

На Шахтерском направлении защитники отбили 2 атаки россиян южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили атаку оккупантов в районе Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. За минувшие сутки россияне совершили 7 безуспешных штурмов позиций украинских войск.

В то же время, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 району сосредоточения личного состава россиян.

Темы: УкраинавойнаГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 

Страны ЕС обсудят предложения по новым санкциям против России − СМИ

Буданов: Атаки беспилотников на российскую инфраструктуру могут возрасти

В Лондоне задержан бывший "губернатор" оккупированного Севастополя – СМИ

"Будущее за технологиями и пехотой": Денис Прокопенко рассказал о лучшем оружии

Ярослава Магучих с новым рекордом выиграла первый турнир 2024 года

Все новости...

Читайте УП В Google News

Украина
Британия предлагает Германии решение по Taurus для Украины - СМИ
Конфискация активов РФ для Украины: в США сделали важный шаг
СМИ: Украина давит на ЕС, чтобы помог возвращать беженцев
Последние новости
10:13
"Нет, я не шпион". Саймон Шустер о Зеленском, Залужном, бункере, "Азове" и книге "The Showman"
10:13
Умеров за прошлый год заработал более 5,5 миллиона и арендует 2 квартиры в Киеве
10:11
Украина окончательно вернула в госсобственность "трубу Медведчука"
10:06
В NASA показали, как светится атмосфера Земли
09:59
В плену до сих пор более 900 защитников Мариуполя - командир "Азова"
09:37
Нефть дорожает после снижения цен накануне
09:22
Херсон после обстрелов частично без света: не ходят троллейбусы
08:57
фото Мелони и Макрон поговорили с Орбаном перед саммитом ЕС, где будут обсуждать деньги для Украины
08:38
США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 
08:22
фотоРоссияне ударили по Харькову дронами, был пожар на предприятии
Все новости...
Реклама: