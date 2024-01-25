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ЗСУ знищили 950 окупантів і 59 артсистем росіян за добу

Ірина БалачукЧетвер, 25 січня 2024, 08:16
ЗСУ знищили 950 окупантів і 59 артсистем росіян за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

За минулу добу Сили оборони України ліквідували 950 російських загарбників, 59 артилерійських систем, 42 ББМ та 30 танків ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати Росії з 24.02.22 по 25.01.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 379 610 (+950) осіб,
  • танків − 6 257 (+30) од,
  • бойових броньованих машин − 11 621 (+42) од,
  • артилерійських систем − 9 067 (+59) од,
  • РСЗВ − 972 (+1) од,
  • засобів ППО − 660 (+1) од,
  • літаків − 331 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 033 (+35) од,
  • крилатих ракет − 1 844 (+2) од,
  • кораблів/катерів − 23 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 12 044 (+39) од,
  • спеціальної техніки − 1 420 (+4) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війніГенштаб
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