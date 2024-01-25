ВСУ уничтожили 950 оккупантов и 59 артсистем россиян за сутки
Четверг, 25 января 2024, 08:16
За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 950 российских захватчиков, 59 артиллерийских систем, 42 ББМ и 30 танков врага.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери России с 24.02.22 по 25.01.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 379 610 (+950) человек,
- танков − 6 257 (+30) ед,
- боевых бронированных машин − 11 621 (+42) ед,
- артиллерийских систем − 9 067 (+59) ед,
- РСЗО − 972 (+1) ед,
- средств ПВО − 660 (+1) ед,
- самолетов − 331 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 033 (+35) ед,
- крылатых ракет − 1 844 (+2) ед,
- кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 12 044 (+39) ед,
- специальной техники − 1 420 (+4) ед.
Данные уточняются.