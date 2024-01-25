У ЄС вірять, що 1 лютого Орбан не ветуватиме допомогу Україні, бо отримали "сигнал"

Віктор Орбан, фото з його Facebook-сторінки

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен впевнена, що угорський прем’єр Віктор Орбан відмовиться від блокування 50 мільярдів євро фінансової підтримки України на спеціальному саміті Євросоюзу 1 лютого.

Джерело: Еліна Валтонен в інтерв’ю RND, цитує "Європейська правда"

Деталі: За словами фінської міністерки, на зустрічі глав МЗС країн ЄС у понеділок її угорський колега Петер Сійярто "дав нам позитивний сигнал".

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"І я дуже сподіваюся, що ми нарешті зможемо затвердити допомогу Україні. Якщо ні – ми знайдемо інше рішення", – зазначила Валтонен.

Водночас, за її словами, Європа має сама більше інвестувати у свою оборону.

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