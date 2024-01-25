В ЕС верят, что 1 февраля Орбан не будет ветировать помощь Украине, потому что получили "сигнал"
Четверг, 25 января 2024, 10:10
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен уверена, что венгерский премьер Виктор Орбан откажется от блокирования 50 миллиардов евро финансовой поддержки Украины на специальном саммите Евросоюза 1 февраля.
Источник: Элина Валтонен в интервью RND, цитирует "Европейская правда"
Детали: По словам финского министра, на встрече глав МИД стран ЕС в понедельник ее венгерский коллега Петер Сийярто "дал нам позитивный сигнал".
Реклама:
"И я очень надеюсь, что мы наконец сможем утвердить помощь Украине. Если нет – мы найдем другое решение", – отметила Валтонен.
В то же время, по ее словам, Европа должна сама больше инвестировать в свою оборону.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Венгрия ранее заявляла, что может снять свое вето на пакет помощи на 50 млрд евро при условии, что финансирование будет пересматриваться ежегодно. И, по данным СМИ, Европейская комиссия готова принять некоторые требования Будапешта.
- По данным СМИ, лидеры ЕС готовы занять жесткую позицию в отношении Венгрии, если премьер-министр Виктор Орбан продолжит блокировать пакет помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро на саммите 1 февраля.