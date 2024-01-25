В ЕС верят, что 1 февраля Орбан не будет ветировать помощь Украине, потому что получили "сигнал"

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен уверена, что венгерский премьер Виктор Орбан откажется от блокирования 50 миллиардов евро финансовой поддержки Украины на специальном саммите Евросоюза 1 февраля.

Источник: Элина Валтонен в интервью RND, цитирует "Европейская правда"

Детали: По словам финского министра, на встрече глав МИД стран ЕС в понедельник ее венгерский коллега Петер Сийярто "дал нам позитивный сигнал".

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"И я очень надеюсь, что мы наконец сможем утвердить помощь Украине. Если нет – мы найдем другое решение", – отметила Валтонен.

В то же время, по ее словам, Европа должна сама больше инвестировать в свою оборону.

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