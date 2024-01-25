В окупованому Бердянську біля залізничного вокзалу пролунав вибух – МВА
Четвер, 25 січня 2024, 11:00
В тимчасово окупованому російськими загарбниками Бердянську Запорізької області прозвучав одиночний вибух, повідомили у міській військовій адміністрації.
Джерело: очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна у Telegram
Пряма мова: "У Бердянську гучно! Мешканці повідомляють про одиночний вибух в районі залізничного вокзалу ".
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Деталі: Вона висловила сподівання, що це було "результатитвно".
Що було раніше:
- Перед цим повідомлялось про вибухи у тимчасово окупованому Мелітополі.
- Останні раз вибухи у Бердянську, зокрема, в районі порту, звучали 13 січня.
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