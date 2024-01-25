В оккупированном Бердянске возле железнодорожного вокзала прогремел взрыв - МВА
Четверг, 25 января 2024, 11:00
Во временно оккупированном российскими захватчиками Бердянске Запорожской области прозвучал одиночный взрыв, сообщили в городской военной администрации.
Источник: руководитель Бердянской МВА Виктория Галицина в Telegram
Прямая речь: "В Бердянске громко! Жители сообщают об одиночном взрыве в районе железнодорожного вокзала".
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Детали: Она выразила надежду, что это было "результативно".
Что предшествовало:
- Перед этим сообщалось о взрывах во временно оккупированном Мелитополе.
- Последние раз взрывы в Бердянске, в частности, в районе порта, звучали 13 января.
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