В оккупированном Бердянске возле железнодорожного вокзала прогремел взрыв - МВА

Во временно оккупированном российскими захватчиками Бердянске Запорожской области прозвучал одиночный взрыв, сообщили в городской военной администрации.

Источник: руководитель Бердянской МВА Виктория Галицина в Telegram

Прямая речь: "В Бердянске громко! Жители сообщают об одиночном взрыве в районе железнодорожного вокзала".

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Детали: Она выразила надежду, что это было "результативно".

Что предшествовало:

Перед этим сообщалось о взрывах во временно оккупированном Мелитополе.

Последние раз взрывы в Бердянске, в частности, в районе порта, звучали 13 января.