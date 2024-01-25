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СБУ затримала 18-річного хакера, який готував атаки на держсайти України

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 25 січня 2024, 11:04
СБУ затримала 18-річного хакера, який готував атаки на держсайти України
Фото СБУ

Служба безпеки затримала хлопця, який навів російські ракети на Харків та готував кібератаки на урядові сайти України.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: За інформацєю Служби безпеки, місцевий житель є учасником російського хакерського угруповання "Народна сyberармія РФ". ОГП уточнює, що йому 18 років, і він є спеціалістом в IT-сфері.

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СБУ повідомляє, що за його наведенням росіяни здійснили два ракетних удари по цивільній інфраструктурі обласного центру. Серед постраждалих об’єктів була місцева лікарня.

Він також розвідував місця базування Сил оборони на території регіону. Насамперед його цікавили можливі бойові позиції артилерії та систем протиповітряної оборони ЗСУ.

Для збору розвідданих хлопець обходив місцевість та приховано фіксував об’єкти, де, на його думку, могли перебувати українські захисники. Отримані відомості він надсилав до ФСБ через популярний месенджер у вигляді скріншотів електронних карт з координатами потенційних цілей.

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фото сбу

Крім того, хакер виконував завдання ФСБ щодо підготовки серії DDoS-атак на сайти держпідприємств та органів влади України.

СБУ затримала його. Під час обшуку в помешканні хлопця вилучено мобільні телефони, ноутбук та флеш-носії.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Хлопець перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Теми: СБУхакериХарківракетний удар
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