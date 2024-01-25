СБУ задержала 18-летнего хакера, который готовил атаки на госсайты Украины

Служба безопасности задержала парня, который навел российские ракеты на Харьков и готовил кибератаки на правительственные сайты Украины.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Детали: По информации Службы безопасности, местный житель является участником российской хакерской группировки "Народная cyberармия РФ". ОГП уточняет, что ему 18 лет, и он является специалистом в IT-сфере.

Реклама:

СБУ сообщает, что по его наводке россияне осуществили два ракетных удара по гражданской инфраструктуре областного центра. Среди пострадавших объектов была местная больница.

Он также разведывал места базирования Сил обороны на территории региона. Прежде всего его интересовали возможные боевые позиции артиллерии и систем противовоздушной обороны ВСУ.

Для сбора разведданных он обходил местность и скрыто фиксировал объекты, где, по его мнению, могли находиться украинские защитники. Полученные сведения он отправлял в ФСБ через популярный мессенджер в виде скриншотов электронных карт с координатами потенциальных целей.

ВИДЕО ДНЯ

фото сбу

Кроме того, хакер выполнял задание ФСБ по подготовке серии DDoS-атак на сайты госпредприятий и органов власти Украины.

СБУ задержала его. Во время обыска в квартире парня изъяты мобильные телефоны, ноутбук и флеш-носители.

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ).

Парень под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.