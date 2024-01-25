Автори нового законопроєкту про мобілізацію радяться з омбудсменом

При написанні нового проєкту закону про вдосконалення мобілізації робоча група Міністерства оборони консультується з уповноваженим Верховної Ради з прав людини, аби врахувати зауваження, які є з цього приводу.

Джерело: уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону "Єдині новини" вранці 25 січня

Деталі: Журналістка запитала в омбудсмена, чи будуть змінені пропозиції уряду щодо обмеження ухилянтів у праві користуватися майном і рахунками в банках, а також праві отримувати послуги від держави. Також вона запитала, як буде з людьми з різними групами інвалідності та з відпустками для військових.

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Пряма мова Лубінця: "Я не бачив остаточної редакції (нового законопроєкту від уряду – ред.). Так, на відміну від попередньої редакції, зараз група, яка працює в Міноборони, звертається за експертною позицією уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Ми надали свої категоричні заперечення щодо мобілізації інвалідів – громадян з інвалідністю III категорії. Наскільки мені відомо, попередня була позиція, що вони готові це врахувати.

Друге: я категорично проти надання додаткових повноважень територіальним центрам комплектування. Це військові підрозділи. Вони не мають права обмежувати права громадян України. Це якраз і є пряме порушення Конституції, про яке я казав.

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У нас є інші органи, які можуть впроваджувати подібні інструментарії для людей, які відмовляються від проходження військової служби. Але це точно не можуть робити ТЦК, військові.

Якщо це буде враховано, моя позиція буде така, що я буду готовий підтримати запропоновану редакцію".

Деталі: Лубінець наголосив, що Україні як державі для виживання новий законопроєкт про мобілізацію потрібен.

Він уточнив, що якщо в ньому знову будуть суперечності з Конституцією України, він буде знову виступати категорично проти.

Цьому передувало:

11 січня уряд вирішив відкликати перший законопроєкт про мобілізацію й одразу підготувати новий, адже багато з напрацьованих пропозицій народні депутати не готові були підтримати.

Омбудсмен Дмитро Лубінець називав 3 положення першого законопроєкту про мобілізацію, які порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей: вони стосувалися додаткових повноважень ТЦК перевіряти документи та обмежувати громадян у користуванні майном, а також придатнсті до служби людей з інвалідністю 3 групи.

За даними УП, в парламенті очікують побачити нову версію законопроєкту про вдосконалення мобілізації орієнтовно 6 лютого, а 16 січня юристи Міноборони передали свої напрацювання на вивчення головам фракцій.

Станом на 24 січня новий проєкт закону щодо вдосконалення мобілізації не надходив до Верховної Ради, хоча видання "Цензор" опублікувало нібито пропозиції з нього.

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