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Аксьонов переживає за кордон Криму з Херсонщиною: ввів там "особливий режим"

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 25 січня 2024, 13:21
Аксьонов переживає за кордон Криму з Херсонщиною: ввів там особливий режим
Пункт пропуску Армянськ, фото РиА Новости

Окупаційна влада Криму запровадила "особливий режим" в'їзду та виїзду на кордоні між півостровом та окупованою Херсонщиною.

Джерело: "Крим.Реалії" із посиланням на "указ" призначеного Росією очільника окупованого Криму Сергія Аксьонова 

Деталі: Згідно з "указом" Аксьонова, режим пропуску на півночі Криму "прирівнюється до режиму пропуску через держкордон Росії". Місцями перетину адміністративного кордону між Кримом і Херсонською областю визначено автомобільні пункти пропуску "Армянськ", "Перекоп", "Джанкой", залізничні пункти пропуску "Армянськ" і "Джанкой".

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Дослівно: "Встановити, що перетин адміністративного кордону між Республікою Крим і Херсонською областю здійснюється за наявності: в іноземних громадян або осіб без громадянства – дійсного документа, що засвідчує особу та визнаний відповідно до міжнародних договорів Російською Федерацією у цій якості".

Більше деталей: Згідно з документом, військові колони пересуватимуться спеціально виділеними дорогами за погодженням із Прикордонним управлінням російської ФСБ.

Теми: КримХерсонська областькордон
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