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Аксенов переживает за границу Крыма с Херсонщиной: ввел там "особый режим"

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 25 января 2024, 13:21
Аксенов переживает за границу Крыма с Херсонщиной: ввел там особый режим
Пункт пропуска Армянск, фото РиА Новости

Оккупационные власти Крыма ввели "особый режим" въезда и выезда на границе между полуостровом и оккупированной Херсонщиной.

Источник: "Крым.Реалии" со ссылкой на "указ" назначенного Россией главы оккупированного Крыма Сергея Аксенова 

Детали: Согласно "указу" Аксенова, режим пропуска на севере Крыма "приравнивается к режиму пропуска через госграницу России". Местами пересечения административной границы между Крымом и Херсонской областью определены автомобильные пункты пропуска "Армянск", "Перекоп", "Джанкой", железнодорожные пункты пропуска "Армянск" и "Джанкой".

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Дословно: "Установить, что пересечение административной границы между Республикой Крым и Херсонской областью осуществляется при наличии: у иностранных граждан или лиц без гражданства - действительного документа, удостоверяющего личность и признанного в соответствии с международными договорами Российской Федерацией в этом качестве".

Больше деталей: Согласно документу, военные колонны будут передвигаться по специально выделенным дорогам по согласованию с Пограничным управлением российской ФСБ.

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Темы: КрымХерсонская областьграница
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