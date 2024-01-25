Британська розвідка проаналізувала причини проблем з опаленням у містах РФ

Розвідка Великої Британії звернула увагу на перебої з опаленням і електропостачанням у низці регіонів РФ в останні місяці.

Джерело: розвідувальний огляд британського Міноборони про російсько-українську війну за 25 січня, "Європейська правда"

Деталі: У відомстві нагадали, що проблема з опаленням у регіонах РФ особливо загострилася на тлі мінусових температур і російської політики воєнного часу.

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Як зазначає розвідка, РФ надає перевагу тому, щоби фінансувати воєнні витрати, а не загальну державну інфраструктуру, особливо після повномасштабного вторгнення в Україну.

Багатьом регіональним урядам РФ запропонували фінансувати місцеві добровольчі формування, що, ймовірно, призвело до перенапруження їхніх бюджетів і необхідності певного скорочення витрат на утримання інфраструктури.

Крім того, мобілізація, ймовірно, призвела до дефіциту робочої сили в усіх галузях, включаючи кваліфікованих інженерів-теплотехніків і сантехніків.

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"Президент РФ Владімір Путін попросив міністра з надзвичайних ситуацій Александра Куренкова забезпечити подачу тепла і електроенергії жителям. Вирішення цієї проблеми, ймовірно, є ключовим питанням для Путіна напередодні майбутніх президентських виборів у Росії", – йдеться в огляді.

Що передувало: