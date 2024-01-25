Британская разведка проанализировала причины проблем с отоплением в городах РФ

Разведка Великобритании обратила внимание на перебои с отоплением и электроснабжением в ряде регионов РФ в последние месяцы.

Источник: разведывательный обзор британского Минобороны о российско-украинской войне за 25 января, "Европейская правда"

Детали: В ведомстве напомнили, что проблема с отоплением в регионах РФ особенно обострилась на фоне минусовых температур и российской политики военного времени.

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Как отмечает разведка, РФ предпочитает финансировать военные расходы, а не общую государственную инфраструктуру, особенно после полномасштабного вторжения в Украину.

Многим региональным правительствам РФ предложили финансировать местные добровольческие формирования, что, вероятно, привело к перенапряжению их бюджетов и необходимости определенного сокращения расходов на содержание инфраструктуры.

Кроме того, мобилизация, вероятно, привела к дефициту рабочей силы во всех отраслях, включая квалифицированных инженеров-теплотехников и сантехников.

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"Президент РФ Владимир Путин попросил министра по чрезвычайным ситуациям Александра Куренкова обеспечить подачу тепла и электроэнергии жителям. Решение этой проблемы, вероятно, является ключевым вопросом для Путина в преддверии предстоящих президентских выборов в России", – говорится в обзоре.

Что предешествовало: