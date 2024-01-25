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ПАРЄ ухвалила рішення щодо українських дітей: яких викрала Росія і яких прихистила Європа

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 25 січня 2024, 13:37
ПАРЄ ухвалила рішення щодо українських дітей: яких викрала Росія і яких прихистила Європа
ПАРЄ. Фото з Facebook

Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію, що стосується становища українських дітей − як тих, яких викрала намагається позбавити ідентичності Росія, так і тих, що знайшли прихисток в ЄС.

Джерело: "Європейська правда" зі Страсбурга

Деталі: Повідомляється, що рішення, яке ухвалили депутати ПАРЄ, стосується усіх українських дітей, бо немає дітей, яких би не зачепила російська агресія.

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Резолюція ПАРЄ заснована на проєкті, який підготувала українська депутатка Олена Хоменко. Її підтримали 85 депутатів ПАРЄ, не було жодного голосу проти.

Документ закликає національні парламенти усіх держав-членів Ради Європи ухвалити рішення, які б "засудили воєнні злочини проти дітей та визнали депортації, примусові переміщення та невиправдані затримки з репатріацією українських дітей… злочином геноциду".

Також наголошується на потребі якнайшвидше повернути дітей в Україну, оскільки "чим більше часу минає, тим більше зменшуються шанси знайти цих дітей", а тим часом "їм нав'язують нову культуру і нову мову, завдають психологічної та/або фізичної агресії".

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У рішенні також ідеться, що навіть ті українські діти, які користуються системою тимчасового захисту в ЄС, "повинні отримувати освіту та медичну допомогу, включаючи підтримку психічного здоров'я, адаптовану до їхньої конкретної ситуації, щоб зберегти зв'язок зі своєю мовою та культурою, що сприятиме їхньому майбутньому поверненню в Україну".

"Європейська правда" готує детальніший матеріал про ухвалене рішення.

Теми: ПАРЄукраїнцідітигеноцид
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