ПАРЄ ухвалила рішення щодо українських дітей: яких викрала Росія і яких прихистила Європа
Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію, що стосується становища українських дітей − як тих, яких викрала намагається позбавити ідентичності Росія, так і тих, що знайшли прихисток в ЄС.
Джерело: "Європейська правда" зі Страсбурга
Деталі: Повідомляється, що рішення, яке ухвалили депутати ПАРЄ, стосується усіх українських дітей, бо немає дітей, яких би не зачепила російська агресія.
Резолюція ПАРЄ заснована на проєкті, який підготувала українська депутатка Олена Хоменко. Її підтримали 85 депутатів ПАРЄ, не було жодного голосу проти.
Документ закликає національні парламенти усіх держав-членів Ради Європи ухвалити рішення, які б "засудили воєнні злочини проти дітей та визнали депортації, примусові переміщення та невиправдані затримки з репатріацією українських дітей… злочином геноциду".
Також наголошується на потребі якнайшвидше повернути дітей в Україну, оскільки "чим більше часу минає, тим більше зменшуються шанси знайти цих дітей", а тим часом "їм нав'язують нову культуру і нову мову, завдають психологічної та/або фізичної агресії".
У рішенні також ідеться, що навіть ті українські діти, які користуються системою тимчасового захисту в ЄС, "повинні отримувати освіту та медичну допомогу, включаючи підтримку психічного здоров'я, адаптовану до їхньої конкретної ситуації, щоб зберегти зв'язок зі своєю мовою та культурою, що сприятиме їхньому майбутньому поверненню в Україну".
"Європейська правда" готує детальніший матеріал про ухвалене рішення.