ПАСЕ приняла решение по украинским детям: которых похитила Россия и которых приютила Европа
Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию, касающуюся положения украинских детей − как тех, которых похитила пытается лишить идентичности Россия, так и тех, что нашли приют в ЕС.
Источник: "Европейская правда" из Страсбурга
Детали: Сообщается, что решение, которое приняли депутаты ПАСЕ, касается всех украинских детей, потому что нет детей, которых бы не коснулась российская агрессия.
Резолюция ПАСЕ основана на проекте, который подготовила украинский депутат Елена Хоменко. Ее поддержали 85 депутатов ПАСЕ, не было ни одного голоса против.
Документ призывает национальные парламенты всех государств-членов Совета Европы принять решения, которые бы "осудили военные преступления против детей и признали депортации, принудительные перемещения и неоправданные задержки с репатриацией украинских детей... преступлением геноцида".
Также отмечается необходимость как можно быстрее вернуть детей в Украину, поскольку "чем больше времени проходит, тем больше уменьшаются шансы найти этих детей", а тем временем "им навязывают новую культуру и новый язык, подвергают их психологической и/или физической агрессии".
В решении также говорится, что даже те украинские дети, которые пользуются системой временной защиты в ЕС, "должны получать образование и медицинскую помощь, включая поддержку психического здоровья, адаптированную к их конкретной ситуации, чтобы сохранить связь со своим языком и культурой, что будет способствовать их будущему возвращению в Украину".
"Европейская правда" готовит более подробный материал о принятом решении.