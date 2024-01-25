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ПАСЕ приняла решение по украинским детям: которых похитила Россия и которых приютила Европа

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 25 января 2024, 13:37
ПАСЕ приняла решение по украинским детям: которых похитила Россия и которых приютила Европа
ПАCЕ. Фото c Facebook

Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию, касающуюся положения украинских детей − как тех, которых похитила пытается лишить идентичности Россия, так и тех, что нашли приют в ЕС.

Источник: "Европейская правда" из Страсбурга

Детали: Сообщается, что решение, которое приняли депутаты ПАСЕ, касается всех украинских детей, потому что нет детей, которых бы не коснулась российская агрессия.

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Резолюция ПАСЕ основана на проекте, который подготовила украинский депутат Елена Хоменко. Ее поддержали 85 депутатов ПАСЕ, не было ни одного голоса против.

Документ призывает национальные парламенты всех государств-членов Совета Европы принять решения, которые бы "осудили военные преступления против детей и признали депортации, принудительные перемещения и неоправданные задержки с репатриацией украинских детей... преступлением геноцида".

Также отмечается необходимость как можно быстрее вернуть детей в Украину, поскольку "чем больше времени проходит, тем больше уменьшаются шансы найти этих детей", а тем временем "им навязывают новую культуру и новый язык, подвергают их психологической и/или физической агрессии".

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В решении также говорится, что даже те украинские дети, которые пользуются системой временной защиты в ЕС, "должны получать образование и медицинскую помощь, включая поддержку психического здоровья, адаптированную к их конкретной ситуации, чтобы сохранить связь со своим языком и культурой, что будет способствовать их будущему возвращению в Украину".

"Европейская правда" готовит более подробный материал о принятом решении.

Темы: ПАСЕукраинцыдетигеноцид
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