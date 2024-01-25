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Переговори про вступ України до ЄС: Стефанішина обговорила деталі з єврокомісаром

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 25 січня 2024, 14:03
Переговори про вступ України до ЄС: Стефанішина обговорила деталі з єврокомісаром
Ольга Стефанішина, Олівер Варгеї , фото: соцмережа Х

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина провела зустріч з єврокомісаром з питань розширення Олівером Варгеї щодо запуску переговорів про вступ України у ЄС, йшлося про структуру майбутніх переговорів.

Джерело: Стефанішина у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми погодили кроки щодо швидкого виконання чотирьох рекомендацій Єврокомісії, початок "скринінгу" (дослідження відповідності законодавства України праву ЄС. – Ред.), за яким будуть зустрічі урядової команди і представників гендиректорату Єврокомісії  з питань переговорів про розширення; підготовку переговорної рамки. Україна спроможна рухатися у всіх цих питаннях".

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Нагадаємо: В середині січня президентка Єврокомісії оголосила, що у рамках підготовки до переговорів про вступ з Україною ЄК розпочинає процес передвступного скринінгу законодавства та створює переговорну рамку. Згодом у пресслужбі роз’яснили деталі процесу. 

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Теми: євроінтеграціяУкраїнаЄС
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