Переговори про вступ України до ЄС: Стефанішина обговорила деталі з єврокомісаром

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина провела зустріч з єврокомісаром з питань розширення Олівером Варгеї щодо запуску переговорів про вступ України у ЄС, йшлося про структуру майбутніх переговорів.

Джерело: Стефанішина у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми погодили кроки щодо швидкого виконання чотирьох рекомендацій Єврокомісії, початок "скринінгу" (дослідження відповідності законодавства України праву ЄС. – Ред.), за яким будуть зустрічі урядової команди і представників гендиректорату Єврокомісії з питань переговорів про розширення; підготовку переговорної рамки. Україна спроможна рухатися у всіх цих питаннях".

Productive meeting w/@OliverVarhelyi on the structure of 🇪🇺🇺🇦negotiations. Agreed on:

- steps for steadfast 4 recs implementation

- kick-off of the screening to be followed by 🇺🇦Gov team & DG NEAR meetings

- negotiation framework preparation

🇺🇦 has the capacity to advance on all. pic.twitter.com/U0yvprNDJW