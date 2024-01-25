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Переговоры о вступлении Украины в ЕС: Стефанишина обсудила детали с еврокомиссаром

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 25 января 2024, 14:03
Переговоры о вступлении Украины в ЕС: Стефанишина обсудила детали с еврокомиссаром
Ольга Стефанишина, Оливер Вархеи, фото: соцсеть Х

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина провела встречу с еврокомиссаром по вопросам расширения Оливером Варгеи по запуску переговоров о вступлении Украины в ЕС, речь шла о структуре будущих переговоров.

Источник: Стефанишина в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы согласовали шаги по быстрому выполнению четырех рекомендаций Еврокомиссии, начало "скрининга" (исследование соответствия законодательства Украины праву ЕС. - Ред.), по которому будут встречи правительственной команды и представителей гендиректората Еврокомиссии по вопросам переговоров о расширении; подготовку переговорной рамки. Украина способна двигаться во всех этих вопросах".

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Напомним: В середине января президент Еврокомиссии объявила, что в рамках подготовки к переговорам о вступлении с Украиной ЕК начинает процесс предвступительного скрининга законодательства и создает переговорную рамку. Впоследствии в пресс-службе разъяснили детали процесса.

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Темы: евроинтеграцияУкраинаЕС
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