Переговоры о вступлении Украины в ЕС: Стефанишина обсудила детали с еврокомиссаром

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина провела встречу с еврокомиссаром по вопросам расширения Оливером Варгеи по запуску переговоров о вступлении Украины в ЕС, речь шла о структуре будущих переговоров.

Источник: Стефанишина в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы согласовали шаги по быстрому выполнению четырех рекомендаций Еврокомиссии, начало "скрининга" (исследование соответствия законодательства Украины праву ЕС. - Ред.), по которому будут встречи правительственной команды и представителей гендиректората Еврокомиссии по вопросам переговоров о расширении; подготовку переговорной рамки. Украина способна двигаться во всех этих вопросах".

Реклама:

Productive meeting w/@OliverVarhelyi on the structure of 🇪🇺🇺🇦negotiations. Agreed on:

- steps for steadfast 4 recs implementation

- kick-off of the screening to be followed by 🇺🇦Gov team & DG NEAR meetings

- negotiation framework preparation

🇺🇦 has the capacity to advance on all. pic.twitter.com/U0yvprNDJW