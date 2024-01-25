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В УАФ затвердили членів президії та виконкому: Ребров буде заступником Шевченка 

Євген КізіловЧетвер, 25 січня 2024, 14:49
В УАФ затвердили членів президії та виконкому: Ребров буде заступником Шевченка 
XXVI Конгрес Української асоціації футболу, фото з Facebook УАФ

Призначивши Андрія Шевченка президентом Української асоціації футболу, конгрес цієї організації затвердив нових членів президії та виконавчого комітету УАФ.

Джерело: Суспільне Спорт 

Деталі: 25 січня Андрій Шевченко став новим президентом Української асоціації футболу.

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Першим віцепрезидентом УАФ став Павло Бойчук, а віцепрезидентами – Сергій Ребров та Олександр Шевченко. Їх затвердили одноголосним рішенням під час голосування на позачерговому XXVI конгресі УАФ.

Як пояснює видання Football.ua, Бойчук є юристом і адвокатом Андрія Шевченка, а Олександр Шевченко обіймає посаду голови Федерації футболу Львівської області.

На конгресі УАФ також визначили оновлений склад виконавчого комітету організації. До Євгена Дикого, Олександра Зінченка, Катерини Монзуль та Сергія Владико, які раніше входили до виконкому, доєдналися Микола Павлов, Андрій Полтавець й Артем Стоянов.

ВІДЕО ДНЯ

Новий склад виконкому УАФ:

  • Сергій Владико – президент Асоціації футзалу України
  • Олександр Каденко – президент Професіональної футбольної ліги України
  • Євген Дикий – виконавчий директор УПЛ
  • Микола Павлов – екстренер "Дніпра", "Динамо" та збірної України
  • Андрій Полтавець – президент "ЛНЗ"
  • Катерина Монзуль – арбітриня ФІФА
  • Артем Стоянов – ексзаступник голови КДК УАФ
  • Олександр Зінченко – футболіст "Арсенала" та збірної України.

Теми: спортфутбол
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