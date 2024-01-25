В УАФ затвердили членів президії та виконкому: Ребров буде заступником Шевченка 

Призначивши Андрія Шевченка президентом Української асоціації футболу, конгрес цієї організації затвердив нових членів президії та виконавчого комітету УАФ.

Джерело: Суспільне Спорт

Деталі: 25 січня Андрій Шевченко став новим президентом Української асоціації футболу.

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Першим віцепрезидентом УАФ став Павло Бойчук, а віцепрезидентами – Сергій Ребров та Олександр Шевченко. Їх затвердили одноголосним рішенням під час голосування на позачерговому XXVI конгресі УАФ.

Як пояснює видання Football.ua, Бойчук є юристом і адвокатом Андрія Шевченка, а Олександр Шевченко обіймає посаду голови Федерації футболу Львівської області.

На конгресі УАФ також визначили оновлений склад виконавчого комітету організації. До Євгена Дикого, Олександра Зінченка, Катерини Монзуль та Сергія Владико, які раніше входили до виконкому, доєдналися Микола Павлов, Андрій Полтавець й Артем Стоянов.

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Новий склад виконкому УАФ: