Андрій Шевченко очолив Українську асоціацію футболу

Андрій Шевченко став новим президентом Української асоціації футболу.

Джерело: "Суспільне Спорт" з місця події

Деталі: За відповідне рішення проголосували делегати на позачерговому Конгресі УАФ 25 січня.

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47-річний Шевченко був єдиним кандидатом на пост президента УАФ, якого висунули на цю посаду усі постійні члени УАФ за місяць до виборів. Після того Шевченко підтвердив, що братиме участь у виборах. Безпосередньо на конгресі "за" нього проголосували 93 делегати УАФ, "проти" та "утрималися" – 0.

На посаді президента УАФ Андрій Шевченко замінить Андрія Павелка, який обіймав посаду з 2015 року. З червня 2023 року Павелко перебуває під вартою без права внесення застави за підозрою у розкраданні коштів.

Перед виборами новий Шевченко провів кілька зустрічей з членами асоціації у Києві, Львові та Харкові.

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Попередній досвід діяльності на посаді футбольного функціонера у Шевченка відсутній. До конгресу він також не презентував своєї команди та публічно не назвав план діяльності, з яким балотується на посаду, зазначає "Суспільне.Спорт".

Оновлено: Призначивши Андрія Шевченка президентом Української асоціації футболу, конгрес цієї організації одностайно затвердив нових членів президії та виконавчого комітету УАФ.

Першим віцепрезидентом УАФ став Павло Бойчук, а віцепрезидентами – Сергій Ребров та Олександр Шевченко.

За даними видання Football.ua, Бойчук є юристом і адвокатом Андрія Шевченка, а Олександр Шевченко обіймає посаду голови Федерації футболу Львівської області.

Довідково: Андрій Шевченко (дата народження – 29.09.1976) – володар "Золотого м’яча"-2004, Герой України, нагороджений відзнакою "Національна легенда України".