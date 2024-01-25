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В УАФ утвердили членов президиума и исполкома: Ребров будет заместителем Шевченко 

Евгений КизиловЧетверг, 25 января 2024, 14:49
В УАФ утвердили членов президиума и исполкома: Ребров будет заместителем Шевченко 
XXVI Конгресс Украинской ассоциации футбола, фото из Facebook УАФ

Назначив Андрея Шевченко президентом Украинской ассоциации футбола, конгресс этой организации утвердил новых членов президиума и исполнительного комитета УАФ.

Источник: Суспільне Спорт 

Детали: 25 января Андрей Шевченко стал новым президентом Украинской ассоциации футбола.

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Первым вице-президентом УАФ стал Павел Бойчук, а вице-президентами – Сергей Ребров и Александр Шевченко. Их утвердили единогласным решением во время голосования на внеочередном XXVI конгрессе УАФ.

Как поясняет издание Football.ua, Бойчук является юристом и адвокатом Андрея Шевченко, а Александр Шевченко занимает должность главы Федерации футбола Львовской области.

На конгрессе УАФ также определили обновленный состав исполнительного комитета организации. К Евгению Дикому, Александру Зинченко, Екатерине Монзуль и Сергею Владыко, которые ранее входили в Исполком, присоединились Николай Павлов, Андрей Полтавец и Артем Стоянов.

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Новый состав исполкома УАФ:

  • Сергей Владыко – президент Ассоциации футзала Украины
  • Александр Каденко – президент Профессиональной футбольной лиги Украины
  • Евгений Дикий – исполнительный директор УПЛ
  • Николай Павлов – экс-тренер "Днепра", "Динамо" и сборной Украины
  • Андрей Полтавец – президент "ЛНЗ"
  • Екатерина Монзуль – арбитр ФИФА
  • Артем Стоянов – экс-заместитель главы КДК УАФ
  • Александр Зинченко – футболист "Арсенала" и сборной Украины.

Темы: спортфутбол
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