В УАФ утвердили членов президиума и исполкома: Ребров будет заместителем Шевченко
Назначив Андрея Шевченко президентом Украинской ассоциации футбола, конгресс этой организации утвердил новых членов президиума и исполнительного комитета УАФ.
Источник: Суспільне Спорт
Детали: 25 января Андрей Шевченко стал новым президентом Украинской ассоциации футбола.
Первым вице-президентом УАФ стал Павел Бойчук, а вице-президентами – Сергей Ребров и Александр Шевченко. Их утвердили единогласным решением во время голосования на внеочередном XXVI конгрессе УАФ.
Как поясняет издание Football.ua, Бойчук является юристом и адвокатом Андрея Шевченко, а Александр Шевченко занимает должность главы Федерации футбола Львовской области.
На конгрессе УАФ также определили обновленный состав исполнительного комитета организации. К Евгению Дикому, Александру Зинченко, Екатерине Монзуль и Сергею Владыко, которые ранее входили в Исполком, присоединились Николай Павлов, Андрей Полтавец и Артем Стоянов.
Новый состав исполкома УАФ:
- Сергей Владыко – президент Ассоциации футзала Украины
- Александр Каденко – президент Профессиональной футбольной лиги Украины
- Евгений Дикий – исполнительный директор УПЛ
- Николай Павлов – экс-тренер "Днепра", "Динамо" и сборной Украины
- Андрей Полтавец – президент "ЛНЗ"
- Екатерина Монзуль – арбитр ФИФА
- Артем Стоянов – экс-заместитель главы КДК УАФ
- Александр Зинченко – футболист "Арсенала" и сборной Украины.