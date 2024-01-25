Бійці ССО підійшли впритул до ворога і знищили спостережні пости
На Херсонщині Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили спостережні пости противника та п’ятьох загарбників.
Джерело: пресслужба ССО
Деталі: Зазначається, що під час ведення спеціальної розвідки на Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили спостережні пости противника та особовий склад, що перебував на них.
Для знищення ворога екіпаж БпАК завдав по цілям вогневого ураження за допомогою тепловізійного дрону з системою скиду. Після цього на зачистку спостережних постів висунулася бойова група ССО.
Дослівно: "Попри щільний ворожий артилерійський вогонь, оператори підійшли до противника впритул, зайняли вигідні позиції та розпочали прямі дії.
У результаті професійної роботи воїнів ССО знищено ворожі спостережні пости та п’ятеро військовослужбовців противника. У подальшому це дозволить контролювати більше ділянок на даному напрямку".