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Бійці ССО підійшли впритул до ворога і знищили спостережні пости

Валентина РоманенкоЧетвер, 25 січня 2024, 17:34
Бійці ССО підійшли впритул до ворога і знищили спостережні пости
ілюстративне фото 73-го морського центру ССО

На Херсонщині Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили спостережні пости противника та п’ятьох загарбників.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Зазначається, що під час ведення спеціальної розвідки на Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили спостережні пости противника та особовий склад, що перебував на них.

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Для знищення ворога екіпаж БпАК завдав по цілям вогневого ураження за допомогою тепловізійного дрону з системою скиду. Після цього на зачистку спостережних постів висунулася бойова група ССО.

Дослівно: "Попри щільний ворожий артилерійський вогонь, оператори підійшли до противника впритул, зайняли вигідні позиції та розпочали прямі дії.

ВІДЕО ДНЯ

У результаті професійної роботи воїнів ССО знищено ворожі спостережні пости та п’ятеро військовослужбовців противника. У подальшому це дозволить контролювати більше ділянок на даному напрямку".

Теми: ССОвійнаХерсонська область
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