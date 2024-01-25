Бойцы ССО подошли вплотную к врагу и уничтожили наблюдательные посты

На Херсонщине Силы специальных операций ВСУ уничтожили наблюдательные посты противника и пятерых захватчиков.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Отмечается, что во время ведения специальной разведки на Южном направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили наблюдательные посты противника и личный состав, находившийся на них.

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Для уничтожения врага экипаж БпАК нанес по целям огневого поражения с помощью тепловизионного дрона с системой сброса. После этого на зачистку наблюдательных постов выдвинулась боевая группа ССО.

Дословно: "Несмотря на плотный вражеский артиллерийский огонь, операторы подошли к противнику вплотную, заняли выгодные позиции и начали прямые действия.

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В результате профессиональной работы воинов ССО уничтожены вражеские наблюдательные посты и пятеро военнослужащих противника. В дальнейшем это позволит контролировать больше участков на данном направлении".