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Бойцы ССО подошли вплотную к врагу и уничтожили наблюдательные посты

Валентина РоманенкоЧетверг, 25 января 2024, 17:34
Бойцы ССО подошли вплотную к врагу и уничтожили наблюдательные посты
иллюстративное фото 73-го морского центра ССО

На Херсонщине Силы специальных операций ВСУ уничтожили наблюдательные посты противника и пятерых захватчиков.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Отмечается, что во время ведения специальной разведки на Южном направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили наблюдательные посты противника и личный состав, находившийся на них.

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Для уничтожения врага экипаж БпАК нанес по целям огневого поражения с помощью тепловизионного дрона с системой сброса. После этого на зачистку наблюдательных постов выдвинулась боевая группа ССО.

Дословно: "Несмотря на плотный вражеский артиллерийский огонь, операторы подошли к противнику вплотную, заняли выгодные позиции и начали прямые действия.

ВИДЕО ДНЯ

В результате профессиональной работы воинов ССО уничтожены вражеские наблюдательные посты и пятеро военнослужащих противника. В дальнейшем это позволит контролировать больше участков на данном направлении".

Темы: ССОвойнаХерсонская область
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