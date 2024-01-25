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Стефанішина пообіцяла €50 млрд від ЄС: Існує 3-4 сценарії

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 25 січня 2024, 17:50
Стефанішина пообіцяла €50 млрд від ЄС: Існує 3-4 сценарії
Ольга Стефанішина. Фото: Getty Images

Віцепрем’єрка України з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина упевнена, що небезпеки того, що Україна залишиться без фінансування Євросоюзу, немає. Рішення про надання Києву 50 млрд євро на наступні 4 роки однозначно буде ухвалене.

Джерело: Стефанішина, яку цитують "Укрінформ" і "Європейська правда"

Деталі: "Хочу звернутися до всіх українців і сказати, що небезпеки того, що Україна залишиться без фінансування Європейського Союзу, немає, це рішення однозначно буде ухвалене.

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Ми маємо як мінімум три-чотири сценарії ухвалення цього рішення на столі, але боремося за найкраще і найпередбачуваніше для нас – це 50 млрд євро на чотири роки, проголосоване консенсусом усіх держав", – сказала Стефанішина в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Віцепрем'єрка зараз перебуває з візитом у Брюсселі, де стало відомо, що ЄС починає "скринінг України" перед стартом переговорів про вступ.

1 лютого відбудеться спеціальне засідання Європейської ради, під час якого лідери держав та урядів ЄС прийматимуть рішення щодо внесення змін до багаторічного бюджету ЄС на 2024-2027 роки. 

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Пропозиції Єврокомісії передбачають створення так званого Українського фонду обсягом 50 мільярдів євро на наступні чотири роки, які забезпечать сталу підтримку для України зараз, а також у перспективі – під час повоєнного відновлення країни.

Угорщина раніше заявляла, що може зняти своє вето на пакет допомоги на 50 млрд євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку. І, за даними ЗМІ, Європейська комісія готова прийняти деякі вимоги Будапешта.

Теми: ЄСУкраїнагроші
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