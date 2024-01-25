Окупанти били по Дніпропетровщині з важкої артилерії

Російські війська у четвер обстріляли Марганецьку громаду та Нікополь, випустили більш ніж 10 снарядів.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Сьогодні ранок був гучним для Марганецької громади, що на Нікопольщині. А вже пообіді прилітало у райцентр. Окупанти гатили з важкої артилерії. Загалом випустили більш ніж десяток снарядів".

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Деталі: Пошкоджено 6 приватних будинків. Побиті лінія електропередач і газогін. Минулося без втрат. Немає й поранених.