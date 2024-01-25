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Оккупанты били по Днепропетровщине из тяжелой артиллерии

Татьяна ОлейникЧетверг, 25 января 2024, 18:41
Оккупанты били по Днепропетровщине из тяжелой артиллерии
Фото - Telegram Сергея Лисака

Российские войска в четверг обстреляли Марганецкую общину и Никополь, выпустили более 10 снарядов.

Источник: председатель Днепропетровской ОВ Сергей Лисак

Прямая речь: "Сегодня утро было громким для Марганецкой общины, что на Никопольщине. А уже после обеда прилетало в райцентр. Оккупанты били из тяжелой артиллерии. Всего выпустили более десятка снарядов".

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Детали: Повреждены 6 частных домов. Разбиты линия электропередач и газопровод. Прошло без потерь. Нет и раненых.

Темы: Днепропетровская областьобстрелНикополь
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