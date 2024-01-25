Оккупанты били по Днепропетровщине из тяжелой артиллерии
Четверг, 25 января 2024, 18:41
Российские войска в четверг обстреляли Марганецкую общину и Никополь, выпустили более 10 снарядов.
Источник: председатель Днепропетровской ОВ Сергей Лисак
Прямая речь: "Сегодня утро было громким для Марганецкой общины, что на Никопольщине. А уже после обеда прилетало в райцентр. Оккупанты били из тяжелой артиллерии. Всего выпустили более десятка снарядов".
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Детали: Повреждены 6 частных домов. Разбиты линия электропередач и газопровод. Прошло без потерь. Нет и раненых.