На фронті за добу 65 бойових зіткнень, РФ 18 разів вдарила з авіації – Генштаб

Протягом доби на фронті відбулось 65 бойових зіткнень, Росія завдала 2 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснила 49 обстрілів з РСЗВ.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу 25 січня

Дослівно: "Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій українських військ.

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Протягом доби підрозділами ракетних військ завдано удару по 1 району зосередження особового складу противника".

Деталі: На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 2 атаки окупантів поблизу Торського Донецької області та ще 2 атаки неподалік Макіївки Луганської області.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 7 атак біля Богданівки, Іванівського та Андріївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще 4 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог 20 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак окупантів південно-східніше Водяного, Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога південно-східніше Роботиного Запорізької області.