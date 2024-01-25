На фронте за сутки 65 боевых столкновений РФ 18 раз ударила из авиации - Генштаб

В течение суток на фронте произошло 65 боевых столкновений, Россия нанесла 2 ракетных и 18 авиационных ударов, совершила 49 обстрелов с РСЗО.

Источник: вечерняя сводка Генштаба 25 января

Дословно: "Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций украинских войск.

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В течение суток подразделениями ракетных войск нанесен удар по 1 району сосредоточения личного состава противника".

Детали: На Купянском направлении нашими защитниками отражены 5 атак у Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 2 атаки оккупантов вблизи Торского Донецкой области и еще 2 атаки недалеко от Макеевки Луганской области.

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На Бахмутском направлении силами обороны отражены 7 атак возле Богдановки, Ивановского и Андреевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 5 атак вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще 4 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага у Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь враг 20 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражены 6 атак окупантов юго-восточнее Водяного, Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении нашими защитниками отбиты 3 атаки врага юго-восточнее Роботиного Запорожской области.