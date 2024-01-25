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Зеленський провів селектор, доповіли про ліквідацію наслідків російських ударів

Тетяна ОлійникЧетвер, 25 січня 2024, 19:47
Зеленський провів селектор, доповіли про ліквідацію наслідків російських ударів
Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вранці 25 січня провів нараду. На ній обговорили ліквідацію наслідків російських ударів, заслухали інформацію від розвідки.

Джерело: звернення Зеленського 25 січня

Деталі: Президент також повідомив, що у Нью-Йорку триває підготовка до засідання Радбезу ООН, міністр закордонних справ доповів про контакти із партнерами.

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Також Зеленський відзначив підсумки перемовин представників у Швейцарії.

Пряма мова: "Серед усіх нарад за сьогодні відзначу тривалу нараду щодо підсумків різних перемовин наших представників у Швейцарії, передусім на урядовому рівні. Урядовці, економічна команда Офісу. Є багато домовленостей в Давосі, було багато зустрічей, зокрема з міжнародним бізнесом. Маємо все те, що обговорювалося, реалізувати максимально оперативно.

Наші люди – українське суспільство – мають відчути конкретні результати зовнішньополітичної діяльності. Бо зараз соціальна ситуація в Україні багато в чому базується саме на якості реалізації міжнародних домовленостей".

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Теми: Зеленськийставка
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