Зеленський провів селектор, доповіли про ліквідацію наслідків російських ударів
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вранці 25 січня провів нараду. На ній обговорили ліквідацію наслідків російських ударів, заслухали інформацію від розвідки.
Джерело: звернення Зеленського 25 січня
Деталі: Президент також повідомив, що у Нью-Йорку триває підготовка до засідання Радбезу ООН, міністр закордонних справ доповів про контакти із партнерами.
Також Зеленський відзначив підсумки перемовин представників у Швейцарії.
Пряма мова: "Серед усіх нарад за сьогодні відзначу тривалу нараду щодо підсумків різних перемовин наших представників у Швейцарії, передусім на урядовому рівні. Урядовці, економічна команда Офісу. Є багато домовленостей в Давосі, було багато зустрічей, зокрема з міжнародним бізнесом. Маємо все те, що обговорювалося, реалізувати максимально оперативно.
Наші люди – українське суспільство – мають відчути конкретні результати зовнішньополітичної діяльності. Бо зараз соціальна ситуація в Україні багато в чому базується саме на якості реалізації міжнародних домовленостей".