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Зеленский провел селектор, доложили о ликвидации последствий российских ударов

Татьяна ОлейникЧетверг, 25 января 2024, 19:47
Зеленский провел селектор, доложили о ликвидации последствий российских ударов
Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что утром 25 января провел совещание. На ней обсудили ликвидацию последствий российских ударов, заслушали информацию от разведки.

Источник: обращение Зеленского 25 января

Детали: Президент также сообщил, что в Нью-Йорке идет подготовка к заседанию Совбеза ООН, министр иностранных дел доложил о контактах с партнерами.

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Также Зеленский отметил итоги переговоров представителей Швейцарии.

Прямая речь: "Среди всех совещаний за сегодня отмечу длительное совещание по итогам различных переговоров наших представителей в Швейцарии, прежде всего на правительственном уровне. Чиновники, экономическая команда Офиса. Есть много договоренностей в Давосе, было много встреч, в том числе с международным бизнесом. Есть все то, что обсуждалось, реализовать максимально оперативно

Наши люди – украинское общество – должны ощутить конкретные результаты внешнеполитической деятельности. Поскольку сейчас социальная ситуация в Украине во многом базируется именно на качестве реализации международных договоренностей".

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Темы: Зеленскийставка
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