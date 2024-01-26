Держдеп США: Якщо Конгрес не проголосує за допомогу, український народ відчує наслідки
У США немає іншого джерела для фінансування допомоги Україні, окрім як пакет допомоги, за який має проголосувати Конгрес. Якщо за допомогу не проголосують, український народ відчує негативні наслідки.
Джерело: заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател під час брифінгу у Держдепі
Деталі: Пател зазначив, що "тут немає чарівного горщика грошей", тому доводиться очікувати та сподіватися, що Конгрес зможе діяти якнайшвидше та оперативно.
Як тільки буде проголосовано за додаткове фінансування для України, США зможуть продовжувати виконувати зобов’язання щодо підтримки українських партнерів у всіх сферах, включно із безпековою, економічною та гуманітарною підтримкою.
Пряма мова: "У мене немає конкретних даних, які я можу запропонувати, але якщо ми не зможемо цього зробити (надати фінансування - ред.), будуть відчутні реальні наслідки для українського народу. Та, зрештою, постраждає можливість українського народу боротись проти російської агресії".