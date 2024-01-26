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Держдеп США: Якщо Конгрес не проголосує за допомогу, український народ відчує наслідки

Олена ІвашківП'ятниця, 26 січня 2024, 00:19
Держдеп США: Якщо Конгрес не проголосує за допомогу, український народ відчує наслідки
Ведант Пател, фото Getty Images

У США немає іншого джерела для фінансування допомоги Україні, окрім як пакет допомоги, за який має проголосувати Конгрес. Якщо за допомогу не проголосують, український народ відчує негативні наслідки.

Джерело: заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател під час брифінгу у Держдепі

Деталі: Пател зазначив, що "тут немає чарівного горщика грошей", тому доводиться очікувати та сподіватися, що Конгрес зможе діяти якнайшвидше та оперативно.

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Як тільки буде проголосовано за додаткове фінансування для України, США зможуть продовжувати виконувати зобов’язання щодо підтримки українських партнерів у всіх сферах, включно із безпековою, економічною та гуманітарною підтримкою.

Пряма мова: "У мене немає конкретних даних, які я можу запропонувати, але якщо ми не зможемо цього зробити (надати фінансування - ред.), будуть відчутні реальні наслідки для українського народу. Та, зрештою, постраждає можливість українського народу боротись проти російської агресії".

Теми: СШАвійна
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