Госдеп США: Если Конгресс не проголосует за помощь, украинский народ почувствует последствия

У США нет другого источника для финансирования помощи Украине, кроме как пакет помощи, за который должен проголосовать Конгресс. Если за помощь не проголосуют, украинский народ почувствует негативные последствия.

Источник: заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател во время брифинга в Госдепе

Детали: Пател отметил, что "здесь нет волшебного горшка денег", поэтому приходится ожидать и надеяться, что Конгресс сможет действовать быстрее и оперативно.

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Как только будет проголосовано за дополнительное финансирование для Украины, США смогут продолжать выполнять обязательства по поддержке украинских партнеров во всех сферах, включая безопасность, экономическую и гуманитарную поддержку.

Прямая речь: "У меня нет конкретных данных, которые я могу предложить, но если мы не сможем этого сделать (предоставить финансирование - ред.), будут ощутимы реальные последствия для украинского народа. И, наконец, пострадает возможность украинского народа бороться против российской агрессии".