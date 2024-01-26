США в ОБСЄ: Цілі Путіна не змінилися, він хоче знищення України

Цілі президента РФ Володимира Путіна щодо України залишилися незмінними – він все ще хоче знищення України як незалежної держави та підкорення українського народу.

Джерело: постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер на засіданні Постійної ради цієї організації у четвер у Відні, "Укрінформ"

Деталі: За словами Карпентера, у лютому, наступного місяця, виповнюється десять років відтоді, як Росія розпочала свою агресію проти України з незаконного вторгнення і подальшої окупації Криму. У лютому також виповнюється два роки відтоді, як Росія за підтримки Білорусі розпочала повномасштабну війну проти іншої держави-учасниці".

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Він додав, що новорічні обстріли Росією українських міст "є суворим нагадуванням світові про те, що мета президента Путіна залишається незмінною": "Він прагне знищити Україну як незалежну державу і підкорити її народ, позбавивши його демократичного голосу і суверенітету."

Карпентер зазначив, що промовистими в цьому плані є "слова Путіна та його спільників": "16 січня Путін відкрито назвав своїм чиновникам у Москві українську територію, яку Росія зараз окупувала, "завоюванням". Не може бути жодних сумнівів, що Кремль розглядає свою війну в імперіалістичних термінах".

Пряма мова: "Зрозуміло, що Путін і його оточення розглядають Україну не як суверенну, незалежну державу, а як призовий об'єкт нерухомості для уявної імперії, керованої Кремлем, наповненої не вільними людьми, а населенням, яке вони зневажають і прагнуть підкорити своїй волі силою.

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Переважна більшість українців знає, що їхня доля лежить в Європі, а не під російським поневоленням. Український народ обрав демократію, верховенство права, європейський і трансатлантичний шлях. Український народ вирішив боротися, щоб захистити свої домівки, свою свободу і незалежність своєї країни. Україна повинна перемогти в цій боротьбі, і Сполучені Штати стоять на боці України".