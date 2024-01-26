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США в ОБСЕ: Цели Путина не изменились, он хочет уничтожения Украины

Алена ИвашкивПятница, 26 января 2024, 00:55
США в ОБСЕ: Цели Путина не изменились, он хочет уничтожения Украины
Владимир Путин, фото kremlin.ru

Цели президента РФ Владимира Путина в отношении Украины остались неизменными - он все еще хочет уничтожения Украины как независимого государства и подчинения украинского народа.

Источник: постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер на заседании Постоянного совета этой организации в четверг в Вене, "Укринформ"

Детали: По словам Карпентера, в феврале, в следующем месяце, исполняется десять лет с тех пор, как Россия начала свою агрессию против Украины с незаконного вторжения и последующей оккупации Крыма. В феврале также исполняется два года с тех пор, как Россия при поддержке Беларуси начала полномасштабную войну против другого государства-участника".

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Он добавил, что новогодние обстрелы Россией украинских городов "является суровым напоминанием миру о том, что цель президента Путина остается неизменной": "Он стремится уничтожить Украину как независимое государство и подчинить ее народ, лишив его демократического голоса и суверенитета."

Карпентер отметил, что красноречивыми в этом плане являются "слова Путина и его сообщников": "16 января Путин открыто назвал своим чиновникам в Москве украинскую территорию, которую Россия сейчас оккупировала, "завоеванием". Не может быть никаких сомнений, что Кремль рассматривает свою войну в империалистических терминах".

Прямая речь: "Понятно, что Путин и его окружение рассматривают Украину не как суверенное, независимое государство, а как призовой объект недвижимости для воображаемой империи, управляемой Кремлем, наполненной не свободными людьми, а населением, которое они презирают и стремятся подчинить своей воле силой.

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Подавляющее большинство украинцев знает, что их судьба лежит в Европе, а не под российским порабощением. Украинский народ выбрал демократию, верховенство права, европейский и трансатлантический путь. Украинский народ решил бороться, чтобы защитить свои дома, свою свободу и независимость своей страны. Украина должна победить в этой борьбе, и Соединенные Штаты стоят на стороне Украины".

Темы: войнаРосcияСШАОБСЕ
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