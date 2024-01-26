Сінгх: Пентагон закликає Конгрес схвалити запит на фінансування України і публічно, і приватно

США не можуть надавати пакети допомоги з грудня, тому закликають Конгрес схвалити запит на фінансування і публічно, і приватно.

Джерело: заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу

Деталі: Міністерство оборони США дуже стурбоване тим, що Росія шукає підтримки у таких країнах, як Іран та КНДР.

Реклама:

За словами Сінгх, постійне фінансування і підтримка цих країн подовжує війну.

Вона нагадала, що раніше цього тижня відбулася зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, щоб з’ясувати, що потрібно Україні, які є невідкладні потреби.

Сінгх також додала, що ненадання військової допомоги Україні з боку США викликає занепокоєння, адже "підтримка Сполученими Штатами України неймовірно важлива для демонстрації єдиного послання не тільки для європейського світу і Росії, але й для всього світу".

ВІДЕО ДНЯ

Сінгх також відзначила, що союзники та партнери США активізувалися, щоб допомогти Україні - це стосується навчань, фінансування та підтримки.