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Сінгх: Пентагон закликає Конгрес схвалити запит на фінансування України і публічно, і приватно

Олена ІвашківП'ятниця, 26 січня 2024, 02:26
Сінгх: Пентагон закликає Конгрес схвалити запит на фінансування України і публічно, і приватно
Сабріна Сінгх, скриншот відео

США не можуть надавати пакети допомоги з грудня, тому закликають Конгрес схвалити запит на фінансування і публічно, і приватно.

Джерело: заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу

Деталі: Міністерство оборони США дуже стурбоване тим, що Росія шукає підтримки у таких країнах, як Іран та КНДР.

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За словами Сінгх, постійне фінансування і підтримка цих країн подовжує війну. 

Вона нагадала, що раніше цього тижня відбулася зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, щоб з’ясувати, що потрібно Україні, які є невідкладні  потреби.

Сінгх також додала, що ненадання військової допомоги Україні з боку США викликає занепокоєння, адже "підтримка Сполученими Штатами України неймовірно важлива для демонстрації єдиного послання не тільки для європейського світу і Росії, але й для всього світу".

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Сінгх також відзначила, що союзники та партнери США активізувалися, щоб допомогти Україні - це стосується навчань, фінансування та підтримки. 

Теми: СШАвійна
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