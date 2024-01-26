Сингх: Пентагон призывает Конгресс одобрить запрос на финансирование Украины и публично, и частным образом

США не могут предоставлять пакеты помощи с декабря, поэтому призывают Конгресс одобрить запрос на финансирование и публично, и частным образом.

Источник: заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх на брифинге

Детали: Министерство обороны США очень обеспокоено тем, что Россия ищет поддержки в таких странах, как Иран и КНДР.

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По словам Сингх, постоянное финансирование и поддержка этих стран продлевает войну.

Она напомнила, что ранее на этой неделе состоялась встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн, чтобы выяснить, что нужно Украине и какие есть неотложные потребности.

Сингх также добавила, что непредоставление военной помощи Украине со стороны США вызывает беспокойство, ведь "поддержка Соединенными Штатами Украины невероятно важна для демонстрации единого послания не только для европейского мира и России, но и для всего мира".

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Сингх также отметила, что союзники и партнеры США активизировались, чтобы помочь Украине - это касается учений, финансирования и поддержки.