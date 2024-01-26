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Окупанти в Криму ввели "особливий режим" на пунктах пропуску

Олена ІвашківП'ятниця, 26 січня 2024, 05:34
Окупанти в Криму ввели особливий режим на пунктах пропуску
Пункт пропуску в Криму, фото РИА Новости

Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов 25 січня підписав указ про введення "особливого режиму" в’їзду та виїзду між окупованим Кримом та окупованою Херсонською областю.

Джерело: ISW, РИА Новости

Деталі: Як повідомляється, з метою "локалізації загроз безпеки населення, військових та інших об’єктів" у окупованому Криму. 

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Указ передбачає, що громадяни повинні перетинати кордон у трьох встановлених автомобільних і двох залізничних пунктах пропуску. 

Військові колони повинні рухатися спеціально відведеними дорогами у взаємодії з ФСБ Росії. Указом передбачено, що люди на блокпостах повинні пред’являти документи, що посвідчують особу, а військовослужбовці та правоохоронці - бойові накази або службові посвідчення.

Працюватимуть  три автомобільні пункти пропуску - "Армянськ", "Перекоп", "Джанкой", і два залізничні - "Армянськ" та "Джанкой".

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Теми: Крим
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