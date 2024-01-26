Оккупанты в Крыму ввели "особый режим" на пунктах пропуска

Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов 25 января подписал указ о введении "особого режима" въезда и выезда между оккупированным Крымом и оккупированной Херсонской областью.

Источник: ISW, РИА Новости

Детали: Как сообщается, с целью "локализации угроз безопасности населения, военных и других объектов" в оккупированном Крыму.

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Указ предусматривает, что граждане должны пересекать границу в трех установленных автомобильных и двух железнодорожных пунктах пропуска.

Военные колонны должны двигаться по специально отведенным дорогам во взаимодействии с ФСБ России. Указом предусмотрено, что люди на блокпостах должны предъявлять документы, удостоверяющие личность, а военнослужащие и правоохранители - боевые приказы или служебные удостоверения.

Будут работать три автомобильных пункта пропуска - "Армянск", "Перекоп", "Джанкой", и два железнодорожных - "Армянск" и "Джанкой".