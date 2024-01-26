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Росіяни активізувались на Мар’їнському напрямку, за добу тут відбили 25 атак − Генштаб

Ірина БалачукП'ятниця, 26 січня 2024, 07:21
Росіяни активізувались на Мар’їнському напрямку, за добу тут відбили 25 атак − Генштаб
Український воїн зі снарядом. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Російські окупанти атакували на 8 напрямках, найактивніше на Мар’їнському та Авдіївському, загалом за добу на фронті 82 бойових зіткнення, загарбники завдали 2 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 26 січня у Facebook

Деталі: В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку захисники відбили 6 атак ворога біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

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На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак окупантів в районах населених пунктів Терни, Торське Донецької області та ще 2 атаки поблизу Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 8 атак росіян неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Протягом минулої доби Сили оборони відбили 6 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Степове, Авдіївка та ще 10 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 25 атак.

На Шахтарському напрямку захисники відбили 6 атак окупантів південно-східніше Водяного, Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські оборонці відбили 3 атаки ворога південно-східніше Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри втрати, росіяни не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби окупанти здійснили 6 безуспішних штурмів позицій українських військ.

Водночас підрозділи ракетних військ протягом минулої доби завдали ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще по 1 важливій цілі противника.

Теми: Донецька областьЛуганська областьвійнаГенштаб
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