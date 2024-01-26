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Россияне активизировались на Марьинском направлении, за сутки здесь отбили 25 атак − Генштаб

Ирина БалачукПятница, 26 января 2024, 07:21
Россияне активизировались на Марьинском направлении, за сутки здесь отбили 25 атак − Генштаб
Украинский воин со снарядом. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Российские оккупанты атаковали на 8 направлениях, активнее всего на Марьинском и Авдеевском, всего за сутки на фронте 82 боевых столкновения, захватчики нанесли 2 ракетных и 19 авиационных ударов, совершили 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 26 января в Facebook

Детали: В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении защитники отбили 6 атак врага у Синьковки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

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На Лиманском направлении украинские воины отбили 5 атак оккупантов в районах населенных пунктов Терны, Торское Донецкой области и еще 2 атаки вблизи Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 8 атак россиян неподалеку Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. За прошедшие сутки Силы обороны отбили 6 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Степное, Авдеевка и еще 10 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

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На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбили 25 атак.

На Шахтерском направлении защитники отбили 6 атак оккупантов юго-восточнее Водяного, Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 3 атаки врага юго-восточнее Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на потери, россияне не оставляют попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки оккупанты совершили 6 безуспешных штурмов позиций украинских войск.

В то же время подразделения ракетных войск за прошедшие сутки нанесли удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще по 1 важной цели противника.

Темы: Донецкая областьЛуганская областьвойнаГенштаб
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