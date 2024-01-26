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Україна почне будівництво 4 нових ядерних реакторів цього року – Галущенко

Олена РощінаП'ятниця, 26 січня 2024, 08:31
Україна почне будівництво 4 нових ядерних реакторів цього року – Галущенко
Хмельницька атомна електростанція, фото з Facebook-сторінки ХАЕС

Україна розраховує розпочати будівництво чотирьох нових атомних енергоблоків на Хмельницькій АЕС цього літа або восени, щоб компенсувати втрату енергетичних потужностей через війну з Росією.

Джерело: міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю агентству Reuters

Деталі: Два енергоблоки, які включають реактори та супутнє обладнання, будуть побудовані на базі російського обладнання, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії, тоді як інші два будуть використовувати західні технології від виробника енергетичного обладнання Westinghouse.

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Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій атомній електростанції на заході України, сказав Галущенко.

Цей графік є більш агресивним, ніж той, який раніше окреслювався Києвом, який говорив про початок робіт десь у 2024 році, не уточнюючи, що всі чотири реактори можуть бути розроблені одночасно.

Пряма мова Галущенка: "Я думаю, що (ми почнемо будівництво) влітку-восени. Нам потрібні корпуси… Третій і четвертий енергоблоки ми хочемо зробити відразу".

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Деталі: Будівництво 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС розпочалося у 1980-х роках, але було заморожене.

Після здобуття незалежності від Радянського Союзу в 1991 році Україна побудувала три нові ядерні реактори – по одному на Запорізькій, Хмельницькій та Рівненській атомних електростанціях.

Зараз три атомні електростанції на підконтрольній Україні території виробляють понад 55% електроенергії. Київ хоче розширити цей сектор, щоб компенсувати втрату Запорізької АЕС, яку Росія захопила на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Пряма мова Галущенка: "3-м і 4-м (Хмельницьким) блоками ми хочемо компенсувати Запорізький, і зараз ми ведемо переговори з нашими болгарськими партнерами щодо двох реакторів, які ми хочемо забрати. Якби ми сьогодні отримали корпуси реакторів, я думаю, що пройшло б 2,5 роки, і ми б мали третій реактор на лінії".

Деталі: Паралельно з будівництвом блоків ВВЕР-1000 (водно-водяних енергетичних реакторів) радянських часів, Україна хоче розпочати підготовчі будівельні роботи для розміщення двох сучасних західних блоків АР1000, також на Хмельницькій АЕС.

"Нам потрібно прийняти законодавство, і у нас є законопроєкти щодо 3-го, 4-го, 5-го та 6-го енергоблоків. Це ВВЕР-1000, а 5-й і 6-й ми хочемо побудувати типу AP. Це паралельний процес", – сказав міністр.

Передісторія:

  • 22 листопада 2021 року ДП "НАЕК "Енергоатом" і Westinghouse підписали дві угоди про співпрацю з метою реалізації пілотного проєкту з будівництва енергоблоків АР1000 на майданчику Хмельницької АЕС.
  • 20 січня 2023 року уряд України погодив пропозиції Міненерго про розроблення ТЕО будівництва ядерної установки із застосуванням технічних характеристик реакторної установки типу АР1000.
  • 17 грудня 2023 року "Енергоатом" і Westinghouse підписали угоду про закупівлю обладнання для 5-го енергоблоку Хмельницької АЕС.
  • Галущенко вже говорив, що Україна планує у 2024 році почати будівництво великих блоків для атомних електростанцій у співпраці із США, але не давав подробиць.
  • Загалом Україна планує збудувати 9 нових енергоблоків для АЕС за американською технологією АР1000. 
  • Реактор Westinghouse, який планують закупити для нового енергоблоку на Хмельницькій АЕС, обійдеться Україні у 437,5 млн доларів.

Теми: АЕСенергетика
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