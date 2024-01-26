Украина начнет строительство 4 новых ядерных реакторов в этом году – Галущенко
Украина рассчитывает начать строительство четырех новых атомных энергоблоков на Хмельницкой АЭС этим летом или осенью, чтобы компенсировать потерю энергетических мощностей из-за войны с Россией.
Источник: министр энергетики Герман Галущенко в интервью агентству Reuters
Детали: Два энергоблока, которые включают реакторы и сопутствующее оборудование, будут построены на базе российского оборудования, которое Украина хочет импортировать из Болгарии, тогда как другие два будут использовать западные технологии от производителя энергетического оборудования Westinghouse.
Все четыре реактора будут построены на Хмельницкой атомной электростанции на западе Украины, сказал Галущенко.
Этот график является более агрессивным, чем тот, который ранее очерчивался Киевом, который говорил о начале работ где-то в 2024 году, не уточняя, что все четыре реактора могут быть разработаны одновременно.
Прямая речь Галущенко: "Я думаю, что (мы начнем строительство) летом-осенью. Нам нужны корпуса... Третий и четвертый энергоблоки мы хотим сделать сразу".
Детали: Строительство 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС началось в 1980-х годах, но было заморожено.
После обретения независимости от Советского Союза в 1991 году Украина построила три новых ядерных реактора - по одному на Запорожской, Хмельницкой и Ровенской атомных электростанциях.
Сейчас три атомные электростанции на подконтрольной Украине территории производят более 55% электроэнергии. Киев хочет расширить этот сектор, чтобы компенсировать потерю Запорожской АЭС, которую Россия захватила в начале полномасштабного вторжения в Украину.
Прямая речь Галущенко: "3-м и 4-м (Хмельницким) блоками мы хотим компенсировать Запорожский, и сейчас мы ведем переговоры с нашими болгарскими партнерами относительно двух реакторов, которые мы хотим забрать. Если бы мы сегодня получили корпуса реакторов, я думаю, что прошло бы 2,5 года, и мы бы имели третий реактор на линии".
Детали: Параллельно со строительством блоков ВВЭР-1000 (водно-водяных энергетических реакторов) советских времен, Украина хочет начать подготовительные строительные работы для размещения двух современных западных блоков АР1000, также на Хмельницкой АЭС.
"Нам нужно принять законодательство, и у нас есть законопроекты относительно 3-го, 4-го, 5-го и 6-го энергоблоков. Это ВВЭР-1000, а 5-й и 6-й мы хотим построить типа AP. Это параллельный процесс", – сказал министр.
Предыстория:
- 22 ноября 2021 года ГП "НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse подписали два соглашения о сотрудничестве с целью реализации пилотного проекта по строительству энергоблоков АР1000 на площадке Хмельницкой АЭС.
- 20 января 2023 года правительство Украины согласовало предложения Минэнерго о разработке ТЭО строительства ядерной установки с применением технических характеристик реакторной установки типа АР1000.
- 17 декабря 2023 года "Энергоатом" и Westinghouse подписали соглашение о закупке оборудования для 5-го энергоблока Хмельницкой АЭС.
- Галущенко уже говорил, что Украина планирует в 2024 году начать строительство крупных блоков для атомных электростанций в сотрудничестве с США, но не давал подробностей.
- В целом Украина планирует построить 9 новых энергоблоков для АЭС по американской технологии АР1000.
- Реактор Westinghouse, который планируют закупить для нового энергоблока на Хмельницкой АЭС, обойдется Украине в 437,5 млн долларов.