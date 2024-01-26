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Украина начнет строительство 4 новых ядерных реакторов в этом году – Галущенко

Елена РощинаПятница, 26 января 2024, 08:31
Украина начнет строительство 4 новых ядерных реакторов в этом году – Галущенко
Хмельницкая атомная электростанция, фото с Facebook-страницы ХАЭС

Украина рассчитывает начать строительство четырех новых атомных энергоблоков на Хмельницкой АЭС этим летом или осенью, чтобы компенсировать потерю энергетических мощностей из-за войны с Россией.

Источник: министр энергетики Герман Галущенко в интервью агентству Reuters

Детали: Два энергоблока, которые включают реакторы и сопутствующее оборудование, будут построены на базе российского оборудования, которое Украина хочет импортировать из Болгарии, тогда как другие два будут использовать западные технологии от производителя энергетического оборудования Westinghouse.

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Все четыре реактора будут построены на Хмельницкой атомной электростанции на западе Украины, сказал Галущенко.

Этот график является более агрессивным, чем тот, который ранее очерчивался Киевом, который говорил о начале работ где-то в 2024 году, не уточняя, что все четыре реактора могут быть разработаны одновременно.

Прямая речь Галущенко: "Я думаю, что (мы начнем строительство) летом-осенью. Нам нужны корпуса... Третий и четвертый энергоблоки мы хотим сделать сразу".

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Детали: Строительство 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС началось в 1980-х годах, но было заморожено.

После обретения независимости от Советского Союза в 1991 году Украина построила три новых ядерных реактора - по одному на Запорожской, Хмельницкой и Ровенской атомных электростанциях.

Сейчас три атомные электростанции на подконтрольной Украине территории производят более 55% электроэнергии. Киев хочет расширить этот сектор, чтобы компенсировать потерю Запорожской АЭС, которую Россия захватила в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Прямая речь Галущенко: "3-м и 4-м (Хмельницким) блоками мы хотим компенсировать Запорожский, и сейчас мы ведем переговоры с нашими болгарскими партнерами относительно двух реакторов, которые мы хотим забрать. Если бы мы сегодня получили корпуса реакторов, я думаю, что прошло бы 2,5 года, и мы бы имели третий реактор на линии".

Детали: Параллельно со строительством блоков ВВЭР-1000 (водно-водяных энергетических реакторов) советских времен, Украина хочет начать подготовительные строительные работы для размещения двух современных западных блоков АР1000, также на Хмельницкой АЭС.

"Нам нужно принять законодательство, и у нас есть законопроекты относительно 3-го, 4-го, 5-го и 6-го энергоблоков. Это ВВЭР-1000, а 5-й и 6-й мы хотим построить типа AP. Это параллельный процесс", – сказал министр.

Предыстория:

  • 22 ноября 2021 года ГП "НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse подписали два соглашения о сотрудничестве с целью реализации пилотного проекта по строительству энергоблоков АР1000 на площадке Хмельницкой АЭС.
  • 20 января 2023 года правительство Украины согласовало предложения Минэнерго о разработке ТЭО строительства ядерной установки с применением технических характеристик реакторной установки типа АР1000.
  • 17 декабря 2023 года "Энергоатом" и Westinghouse подписали соглашение о закупке оборудования для 5-го энергоблока Хмельницкой АЭС.
  • Галущенко уже говорил, что Украина планирует в 2024 году начать строительство крупных блоков для атомных электростанций в сотрудничестве с США, но не давал подробностей.
  • В целом Украина планирует построить 9 новых энергоблоков для АЭС по американской технологии АР1000. 
  • Реактор Westinghouse, который планируют закупить для нового энергоблока на Хмельницкой АЭС, обойдется Украине в 437,5 млн долларов.

Темы: АЭСэнергетика
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