Росіяни били по Харківщині: пошкодили підприємство, горіла АЗС, багато людей без світла − ОВА

Наслідки російських ударів по Харківщині у січні. Фото з Telegram ДСНС

Російські окупанти вночі 26 січня вдарили по місту Куп'янськ Харківської області, пошкодили підприємство, спричинили пожежу на заправці, у результаті обстрілів області без електропостачання лишились понад 16 тисяч абонентів у 49 населених пунктах.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Близько 1 години ночі окупанти завдали удару з РСЗВ "Ураган" по м. Куп'янськ. Пошкоджено підприємство, внаслідок обстрілу горіла заправка. Без постраждалих".

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Деталі: Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини. Зокрема: Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове.



Також росіяни завдали авіаційного удару біля Комісарового Куп'янського району.



Внаслідок бойових дій на Харківщині знеструмлені 16 536 абонентів у 49 населених пунктах Харківського, Ізюмського, Куп'янського районів.

За словами Синєгубова, відновлення електропостачання триває.