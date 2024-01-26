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Россияне били по Харьковщине: повредили предприятие, горела АЗС, много людей без света − ОВА

Ирина БалачукПятница, 26 января 2024, 09:03
Россияне били по Харьковщине: повредили предприятие, горела АЗС, много людей без света − ОВА
Последствия российских ударов по Харьковской области в январе. Фото из Telegram ГСЧС

Российские оккупанты ночью 26 января ударили по городу Купянск Харьковской области − повреждено предприятие, горела заправка, в результате обстрелов области без электроснабжения остались более 16 тысяч абонентов в 49 населенных пунктах.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Около 1 часа ночи оккупанты нанесли удар из РСЗО "Ураган" по г. Купянск. Повреждено предприятие, в результате обстрела горела заправка. Без пострадавших".

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Детали: Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины. В частности, Казачья Лопань Харьковского района; Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки Чугуевского района; Двуречная, Синьковка, Ивановка, Берестовое.

Также россияне нанесли авиационный удар возле Комиссарово Купянского района.

В результате боевых действий на Харьковщине обесточены 16 536 абонентов в 49 населенных пунктах Харьковского, Изюмского, Купянского районов.

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По словам Синегубова, восстановление электроснабжения продолжается.
 

Темы: Харьковская областьвойнаэлектроэнергия
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