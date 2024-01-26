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РФ вночі вдарила по Мирнограду і Херсону: 7 поранених, зокрема діти, пошкоджені школа, ТЦ, дитсадок

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 26 січня 2024, 09:39
РФ вночі вдарила по Мирнограду і Херсону: 7 поранених, зокрема діти, пошкоджені школа, ТЦ, дитсадок
Мирноград, фото з телеграму Філашкіна

Внаслідок нічного обстрілу міста Мирноград на Донеччині та Херсона дістали поранення 7 людей, зокрема діти, пошкоджені багатоповерхівки, ТЦ, школа, дитячий садок, а також зруйнована адмінбудівля.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, очільник Донецької ОВА Дмитро Філашкін

Пряма мова Прокудіна: "Цієї ночі росіяни обстріляли Херсон із ЗРК С-300. По місту прийшлося два ракетні удари. Ворожим вогнем пошкоджено дитячий садок, багатоповерхівку та будівлю торговельного центру.  

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У власній оселі поранення ноги та вибухову травму отримала 54-річна херсонка. Їй надали медичну допомогу на місці". 

Деталі: Філашкін повідомив, що серед ночі росіяни вдарили по Мирнограду – 6 людей поранено. Серед постраждалих двоє дітей. Усім пораненим надана необхідна медична допомога, один чоловік доставлений в лікарню, решта госпіталізації не потребує.

Ракетою зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено сім 5-поверхівок, крамниця, підприємство, школа і 29 автомобілів. Точна кількість пошкоджених приватних будинків встановлюється.

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Теми: Донецька областьХерсонвоєнні злочини
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