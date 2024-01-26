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РФ ночью ударила по Мирнограду и Херсону: 7 раненых, в том числе дети, повреждены школа, ТЦ, детсад

Татьяна ЛозовенкоПятница, 26 января 2024, 09:39
РФ ночью ударила по Мирнограду и Херсону: 7 раненых, в том числе дети, повреждены школа, ТЦ, детсад
Мирноград, фото из телеграмма Филашкина

В результате ночного обстрела города Мирноград Донецкой области и Херсона получили ранения 7 человек, в том числе дети, повреждены многоэтажки, ТЦ, школа, детский сад, а также разрушено админздание.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, глава Донецкой ОВА Дмитрий Филашкин

Прямая речь Прокудина: "Этой ночью россияне обстреляли Херсон из ЗРК С-300. По городу пришлось два ракетных удара. Вражеским огнем повреждены детский сад, многоэтажка и здание торгового центра.  

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В собственном доме ранение ноги и взрывную травму получила 54-летняя херсонка. Ей оказали медицинскую помощь на месте". 

Детали: Филашкин сообщил, что среди ночи россияне ударили по Мирнограду - 6 человек ранены. Среди пострадавших двое детей. Всем раненым оказана необходимая медицинская помощь, один человек доставлен в больницу, остальные в госпитализации не нуждаются.

Ракетой разрушено админздание, повреждено семь 5-этажек, магазин, предприятие, школа и 29 автомобилей. Точное количество поврежденных частных домов устанавливается.

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Мирноград
Мирноград
фото с телеграма Филашкина
Мирноград
Мирноград
Херсон
Херсон
фото с стелеграма Прокудина
Херсон
Херсон

Темы: Донецкая областьХерсонвоенные преступления
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