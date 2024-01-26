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Українська тенісистка вперше в кар'єрі вийшла у фінал жіночого парного Грендслему

П'ятниця, 26 січня 2024, 09:52
Українська тенісистка вперше в кар'єрі вийшла у фінал жіночого парного Грендслему
Людмила Кіченок. Фото з Facebook

Українська тенісистка Людмила Кіченок вперше в кар'єрі зіграє у фіналі жіночих парних змагань Грендслем − на Australian Open вона виграла півфінал у тандемі з латвійкою Єленою Остапенко.

Джерело: Суспільне. Спорт

Деталі: Кіченок та Остапенко у чотирьох матчах на шляху до півфіналу поступилися лише одним сетом, інші матчі тандем закінчив перемогами.

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Таким чином Україна втретє буде представлена у фіналах жіночих парних змагань серії Грендслем.

До цього у 2008 році Альона та Катерина Бондаренко виграли в Мельбурні титул, а 1999 року Олена Татаркова програла парний фінал Вімблдона.

Кіченок гратиме у фіналі турнірів Грендслем вдруге в кар'єрі. На Вімблдоні 2023 року вона виграла парний змішаний титул спільно з хорватом Мате Павичем.

ВІДЕО ДНЯ

Суперницями українки з латвійкою у фіналі Australian Open стануть другі ракетки турніру − Сє Шувей з Китайського Тайбею та Елізе Мертенс із Бельгії. Матч відбудеться 28 січня.

Теми: спортУкраїна
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