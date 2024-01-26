Украинская теннисистка впервые в карьере вышла в финал женского парного Грэндслема

Украинская теннисистка Людмила Киченок впервые в карьере сыграет в финале женских парных соревнований Грэндслем − на Australian Open она выиграла полуфинал в тандеме с латвийкой Еленой Остапенко.

Источник: Суспільне. Спорт

Детали: Киченок и Остапенко в четырех матчах на пути к полуфиналу уступили лишь один сет, остальные матчи тандем закончил победами.

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Таким образом Украина в третий раз будет представлена в финалах женских парных соревнований серии Грэндслем.

До этого в 2008 году Алена и Катерина Бондаренко выиграли в Мельбурне титул, а в 1999 году Елена Татаркова проиграла парный финал Уимблдона.

Киченок будет играть в финале турниров Грэндслем во второй раз в карьере. На Уимблдоне 2023 года она выиграла парный смешанный титул совместно с хорватом Мате Павичем.

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Соперницами украинки с латвийкой в финале Australian Open станут вторые ракетки турнира − Се Шувэй из Китайского Тайбэя и Элизе Мертенс из Бельгии. Матч состоится 28 января.