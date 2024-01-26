Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинская теннисистка впервые в карьере вышла в финал женского парного Грэндслема

Пятница, 26 января 2024, 09:52
Украинская теннисистка впервые в карьере вышла в финал женского парного Грэндслема
Людмила Киченок. Фото из Facebook

Украинская теннисистка Людмила Киченок впервые в карьере сыграет в финале женских парных соревнований Грэндслем − на Australian Open она выиграла полуфинал в тандеме с латвийкой Еленой Остапенко.

Источник: Суспільне. Спорт

Детали: Киченок и Остапенко в четырех матчах на пути к полуфиналу уступили лишь один сет, остальные матчи тандем закончил победами.

Реклама:

Таким образом Украина в третий раз будет представлена в финалах женских парных соревнований серии Грэндслем.

До этого в 2008 году Алена и Катерина Бондаренко выиграли в Мельбурне титул, а в 1999 году Елена Татаркова проиграла парный финал Уимблдона.

Киченок будет играть в финале турниров Грэндслем во второй раз в карьере. На Уимблдоне 2023 года она выиграла парный смешанный титул совместно с хорватом Мате Павичем.

ВИДЕО ДНЯ

Соперницами украинки с латвийкой в финале Australian Open станут вторые ракетки турнира − Се Шувэй из Китайского Тайбэя и Элизе Мертенс из Бельгии. Матч состоится 28 января.

Темы: спортУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 

Страны ЕС обсудят предложения по новым санкциям против России − СМИ

Буданов: Атаки беспилотников на российскую инфраструктуру могут возрасти

В Лондоне задержан бывший "губернатор" оккупированного Севастополя – СМИ

"Будущее за технологиями и пехотой": Денис Прокопенко рассказал о лучшем оружии

Ярослава Магучих с новым рекордом выиграла первый турнир 2024 года

Все новости...

Читайте УП В Google News

спорт
Australian Open-2024: Украинка Ястремская остановилась в шаге от финала
В УАФ утвердили членов президиума и исполкома: Ребров будет заместителем Шевченко 
Президент УЕФА боится за безопасность в случае участия Украины или Израиля в Евро-2024
Последние новости
10:13
"Нет, я не шпион". Саймон Шустер о Зеленском, Залужном, бункере, "Азове" и книге "The Showman"
10:13
Умеров за прошлый год заработал более 5,5 миллиона и арендует 2 квартиры в Киеве
10:11
Украина окончательно вернула в госсобственность "трубу Медведчука"
10:06
В NASA показали, как светится атмосфера Земли
09:59
В плену до сих пор более 900 защитников Мариуполя - командир "Азова"
09:37
Нефть дорожает после снижения цен накануне
09:22
Херсон после обстрелов частично без света: не ходят троллейбусы
08:57
фото Мелони и Макрон поговорили с Орбаном перед саммитом ЕС, где будут обсуждать деньги для Украины
08:38
США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 
08:22
фотоРоссияне ударили по Харькову дронами, был пожар на предприятии
Все новости...
Реклама: