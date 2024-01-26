Украинская теннисистка впервые в карьере вышла в финал женского парного Грэндслема
Украинская теннисистка Людмила Киченок впервые в карьере сыграет в финале женских парных соревнований Грэндслем − на Australian Open она выиграла полуфинал в тандеме с латвийкой Еленой Остапенко.
Источник: Суспільне. Спорт
Детали: Киченок и Остапенко в четырех матчах на пути к полуфиналу уступили лишь один сет, остальные матчи тандем закончил победами.
Таким образом Украина в третий раз будет представлена в финалах женских парных соревнований серии Грэндслем.
До этого в 2008 году Алена и Катерина Бондаренко выиграли в Мельбурне титул, а в 1999 году Елена Татаркова проиграла парный финал Уимблдона.
Киченок будет играть в финале турниров Грэндслем во второй раз в карьере. На Уимблдоне 2023 года она выиграла парный смешанный титул совместно с хорватом Мате Павичем.
Соперницами украинки с латвийкой в финале Australian Open станут вторые ракетки турнира − Се Шувэй из Китайского Тайбэя и Элизе Мертенс из Бельгии. Матч состоится 28 января.