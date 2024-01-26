Росіяни збільшили кількість штурмів в зоні ОСУВ "Таврія" – Тарнавський

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" повідомив, що російські війська активізувались на цьому напрямку і ведуть більше наступальних та штурмових дій.

Джерело: командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський в коментарі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Російські окупанти збільшили кількість наступальних та штурмових дій. В операційній зоні ОСУВ Таврія ворог завдав 10 авіаційних ударів, провів 50 бойових зіткнень та здійснив 624 артобстріли".

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Деталі: Командувач додав, що українські військові тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках.

За його словами, загальні втрати російських окупантів протягом попередньох доби на цьому напрямку в 480 військових та 23 одиниці техніки, не рахуючи безпілотників.

Сили ОСУВ знищили два склади боєприпасів противника, а також нейтралізували та знищили 161 дрон.